Ответ на агрессию России: На Балканах более 20 стран проводят крупнейшие авиационные учения

13:00 24.06.2019   Россия

Авиационные учения Swift Response, крупнейшие за последние 30 лет, призваны нарушить вероятные планы России по укреплению влияния на Балканах.

Об этом пишет InoSMI.info. со ссылкой на Daily Telegraph.

В учениях Swift Response, которые продлятся месяц, задействованы 7 тысяч военных из более 20 стран, включая Великобританию, США и Францию. Они проходят в Хорватии, Германии, Румынии и Болгарии, и на них отрабатывается быстрое развёртывание большого контингее унта НАТО в случае российской агрессии.

«Мы здесь, и мы готовы защищать наших союзников», — приводит издание слова командующего 16 десантно-штурмовой бригады Великобритании Джона Кларка. По его мнению, Восточная Европа и Балканы составляют для Великобритании особую важность, и он подчеркнул, что Лондон готов противостоять любой потенциальной угрозе для стабильности региона.

Больше 600 британских и французских десантников уже совершили прыжки с парашютом в Хорватии. Некоторых военных направили на учения прямо с празднования годовщины высадки союзников в Нормандии.

Как отмечает автор статьи, в этих учениях потренироваться могут и солдаты, которую несут службу неполный рабочий день.

Учения также будут проходить на аэродроме города Задар в Хорватии, где военные отработают проведение военно-воздушных операций и защиту от хорошо оснащённого врага. Также страны смогут там испытать новое высокоточное вооружение, как вертолёт Wildcat и беспилотник Puma, который может на дальнем расстоянии следить за врагом с помощью инфракрасных камер.

Британские и французские военные уже провели тренировки по стрельбе холостыми и боевыми патронами. Как отмечает автор статьи, союзники впервые проводят манёвры в Хорватии. «Размах учений явно призван остановить какие-либо планы, которые могут быть у Кремля, по расширению его сферы влияния на Балканский регион», — пишет автор статьи.

При этом на все комментарии России по поводу учений военные отмечают, что находятся в этих странах по приглашению властей. «Хорватия — наш очень мощный стратегический партнёр в восточной Европе, и мы приветствуем возможность развивать с ней крепкие двусторонние связи и показывать британский подход к совместным учениям, — приводит издание комментарий Джона Кларка. — Это даёт очень чёткий сигнал нашим врагам, что мы можем проецировать силу на дальние расстояния за очень короткий срок. Стабильность на Балканах крайне важна для стабильности в Европе».

Как стало известно ранее, в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии пройдут связанные между собой учения НАТО: Saber Guardian — 2019, «Шабла — 2019», Strike Back – 2019, Swift Response — 2019. В них примут участие военнослужащие США, Болгарии, Великобритании, Канады, Северной Македонии, Греции, Италии и Украины.



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