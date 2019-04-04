Москва готова зберегти транзит після 2019 року, але тільки в разі домовленості між «Газпромом» і «Нафтогазом»

17:40 24.06.2019   Украина

Основною умовою збереження транзиту газу через Україну є врегулювання судових спорів.

Про це заявив перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько, передає Галвком.

Він підтвердив, що Москва готова зберегти транзит після 2019 року, але тільки в разі домовленості між «Газпромом» і «Нафтогазом».

Політик додав, що концепція «Північного потоку - 2» не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами, в тому числі в Україні.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року закінчується дія газового договору між Росією та Україною.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив росЗМІ, що «Газпром» готовий розглянути питання про підписання мирової угоди.

13 червня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що НАК «Нафтогаз України» ще не отримував офіційної пропозиції від російського «Газпрому» щодо мирової угоди. 

Як повідомлялось, керівництво «Нафтогазу» стверджує, що в переговорному процесі обов’язково має брати участь «Нафтогаз», інакше Україна ризикує втратити декілька мільярдів доларів.

Як повідомлялось, «Газпром» наполегливо схиляє Україну зректися перемоги у Міжнародному арбітражі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/u-rosiji-nazvali-umovu-zberezhennya-tranzitu-gazu-cherez-ukrajinu-604119.html



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