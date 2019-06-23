Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
|12:40 24.06.2019
|Турция
Правляча партія Туреччини втрачає контроль над Стамбулом після повторних виборів мера міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.
За результатами підрахунку 95% бюлетенів, опозиційний кандидат Екрем Імамоглу набрав 53,86% голосів виборців, а його суперник від партії АКР колишній прем'єр-міністр Біналі Йилдирим - 45,23%.
Імамоглу перемагає з перевагою в понад 775 тисяч, що набагато більше в порівнянні з його перемогою в березні, коли він виграв з різницею в 13 тисяч голосів.
Виборчі органи Туреччини в березні скасували результати першого голосування після того, як партія президента Реджепа Тайіпа Ердогана заявила про порушення під час підрахунку голосів.
У своїй переможній промові Імамоглу сказав, що результат ознаменував "новий початок" як для міста, так і для країни, повідомляє ВВС.
"Ми відкриваємо нову сторінку в Стамбулі. На цій новій сторінці буде справедливість, рівність, любов", - сказав він.
Він додав, що готовий працювати з Ердоганом: "Пане президенте, я готовий працювати в гармонії з вами".
Зазначимо, що суперечливе рішення про скасування виборів посилило занепокоєння Заходу з приводу стану демократії і верховенства права в Туреччині.
Битва за Стамбул розглядається як перевірка популярності Ердогана в умовах різкого економічного спаду, зростання безробіття і зростання цін на продовольство.
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