Оккупированный Россией Севастополь возглавил антирейтинг регионов по доступности ипотеки: средней зарплаты жителя в городе-герое хватит, чтобы оплачивать кредит за самую маленькую в стране квартиру.

Данные исследования приводит РБК со ссылкой на аналитиков Росбанка, пишет РИА Новости.

Аннексированные Крым и Севастополь стали аутсайдерами по доступности ипотеки в России Как пишет издание, специалисты при расчетах доступности ипотеки основывались на данных Росстата о среднемесячной зарплате и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в первом квартале 2019 года учли процентную ставку по ипотечным кредитам. То есть, просчитали возможность покупки жилья в том же регионе, где человек работает и получает зарплату.

Учитывая собранные данные, эксперты аналитического центра ипотечного филиала Росбанка смогли ответить на вопрос, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20% и выплачивает его 15 лет.

Самым доступным оказалось жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где за счет относительно высоких средних зарплат и низкой стоимости жизни жилье оказывается самым дешевым. Здешние жители в среднем могут позволить себе заем на квартиру площадью более 100 кв м. В десятке регионов с самой доступной ипотекой оказались также Каматка, Ханты-Мансийский АО, Мурманская, Челябинская, Кемеровская области и Красноярский край. Заемщик со средней московской зарплатой может рассчитывать на одну из самых маленьких квартир — площадью 27,4 кв м. Меньше — в Приморском крае (26,1 кв м) и на последнем месте – Севастополь. Житель города-героя сможет платить ежемесячные взносы за квартиру площадью 24,9 кв м.