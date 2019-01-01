В Кутаїсі (Грузія) пройшов анти-окупаційний мітинг на підтримку протестів у Тбілісі.

Учасники мітингу знову зажадали дострокових виборів, передає УНН з посиланням на "Руставі-2".

За словами мітингувальників, якщо їх вимоги не будуть виконані - акції продовжаться. Зокрема, вони переїдуть в Тбілісі і приєднаються до мітингу на проспекті Руставелі.

"Ми засуджуємо російську окупацію, і мітинги триватимуть до тих пір, поки основні вимоги не будуть виконані: відпустити затриманих (на акціях в Тбілісі), звільнити міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію і призначити дострокові вибори пропорційно". - заявили учасники акції.

УНН з посиланням на Deutsche Welle повыдомляэ, що найбільша в країні мережа кінотеатрів Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в знак солідарності з учасниками акцій протесту.

"Кінотеатри в Тбілісі з початку акцій протесту перестали показувати фільми російською... Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами", - йдеться в повідомленні.

Раніше показ фільмів російською мовою призупинила найбільша європейська мережа кінотеатрів Cavea. Як повідомляла Грузія Online, у компанії підтвердили, що рішення було прийнято "у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні - на знак солідарності з учасниками антиоккупационной акції".

Нагадаємо, у Грузії тривають протести з вимогами звільнення затриманих і дострокових виборів.