В оккупированный Севастополь зашла торговая сеть с материковой части России - БУМ.

15 июня торговая сеть дискаунтеров БУМ открыла 9-й магазин на Юге России — в Севастополе. На данный момент это единственный в своем роде магазин формата «жесткий дискаунтер» на аннексированном полуострове, сообщают Примечания.

Как заявляет о себе торговая сеть, БУМ (Большой Универсальный Магазин) — проект специально созданный для работы в условиях экономического кризиса. Ассортимент товаров — продукты и товары российского производства, а также импортная продукция массового потребления устойчивого спроса.

В Севастополе гипермаркет открыли по адресу: Камышовое шоссе, 25.

Покупателям магазина обещают низкие цены, которые достигаются за счет работы напрямую с производителями и минимальной торговой наценкой. Кроме того, в ассортименте присутствуют товары, при покупке которых потребителю не нужно переплачивать за бренд.

Ассортимент магазина насчитывает более 1500 наименований от канцелярских товаров и продуктов повседневного спроса до посуды и сувенирной продукции.

В начале года из аннексированного Россией Крыма ушла крупная торговая сеть с материка "Ассорти-продукт", которая появилась на полуостров еще осенью 2014 года. По данным минпромполитики Республики Крым, магазинов «Ассорти» насчитывалось 12 в регионе и один в Севастополе. Прекращение деятельности торговой сети связывают с высокой стоимостью арендной платы. Об этом сообщил председатель ассоциации "Торговля Крыма" Сергей Макеев.