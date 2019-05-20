Киевский райсуд Симферополя признал виновным крымского татарина Османа Муратова по первому на полуострове «делу о недоносительстве» и оштрафовал его на 10 000 рублей.

Защита считает, что приговор «абсолютно не обоснован» и намерена подавать апелляцию на решение судьи Ольги Кузнецовой, сообщают Новости Крыма.

«Вынесенный приговор абсолютно не соответствует закону и не обоснован. У нас есть 10-ти дневный срок, чтобы обжаловать решение суда. Казалось бы, 10 тысяч штрафа не стоят ни нервов, ни времени, потраченных на этот судебный процесс. Тем не менее, если приговор не обжаловать, это заложит основы для формирования негативно практики привлечения других людей по этой статье», – пояснила адвокат Муратова Лиля Гемеджи.

Также она отметила, что судья Кузнецова в ходе процесса не раз называла адвокатов «абсолютно не компетентными», отказывала в ходатайствах, удовлетворение которых могло бы опровергнуть доказательства обвинения, перебивала защиту в прениях.

«Считаю, что основания, предоставленные как доказательство вины моего подзащитного, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия. Эксперт так и не смог объяснить, как на телефоне купленном в 2017 году обвинение обнаружило переписку за 2016 год. Следственный эксперимент в зале суда подтвердил, что посредством изменения даты и времени в телефоне, можно создать такую переписку задним числом. Однако судья не уделила этому никакого внимания. Такое отношение было на протяжении всего судебного процесса», – рассказала Гемеджи.

В ноябре прошлого года в Крыму возбудили первое уголовное «​дело о недоносительстве» ФСБ России.

В апреле этого года суд в Крыму начал рассматривать по существу первое в Крыму уголовное дело о недоносительстве по статье 205.6 УК России. По версии следствия ФСБ России, обвиняемый не сообщил правоохранителям о том, что его родственник уехал воевать в Сирию.