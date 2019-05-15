В оккупированном Крыму врачи на вызов будут выезжать с шокерами и газовыми баллончиками
|11:00 24.06.2019
|Крым
В оккупированном Крыму для бригад скорой помощи закупят газовые баллончики и шокеры.
Получить индивидуальные средства защиты они смогут уже в июле, рассказал директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко, сообщает РИА Новости.
"С июля Минздрав пообещал выделить средства на покупку средств индивидуальной защиты. Как этот вопрос будет регламентирован и урегулирован, пока не понятно, но я буду стараться, чтобы у каждого медика, который выезжает (на вызов — РИА), был, как минимум, баллончик и шокер, сертифицированные согласно российским стандартам. Потому что нападения (на сотрудников скорой — ред.) происходят регулярно, особенно на девушек, которые работают в паре или в одиночку. Особенно люди под алкоголем по-хамски себя ведут", — пояснил он.
Кроме того, Олефиренко заявил о необходимости урегулирования вопроса защиты медицинского персонала на законодательном уровне.
"Два варианта: ужесточение нормативной базы, чтобы это были реальные сроки, реальная судимость (за нападение на медиков — РИА), а второй вариант — средства индивидуальной защиты, что мы сделаем уже в этом году", — подчеркнул он.
Олиференко также добавил, что до конца года врачи получат возможность оперативно связываться с экстренными службами с помощью радиосвязи.
"Мы сейчас Симферополь, Бахчисарай и районы оборудовали радиосвязью, то есть врачи больше не зависят от автомобильных телефонов. Сейчас радиосвязью оборудуются другие города. Думаю, в течение года покроем Крым радиосвязью, и проблемы оперативно связаться с экстренными службами не будет", — подытожил Сергей Олефиренко.
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