21 червня в Брюсселі командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко взяв участь в засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників щодо ситуації в Азово-Чорноморському регіоні.

Основною метою заходу була необхідність формування у західних партнерів оцінки безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, повідомляє прес-центр командування ВМС Збройних Сил України.

Під час заходу командувач ВМС ЗС України проінформував іноземних представників стосовно ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, наявних загроз з боку РФ, постійного нарощування військового потенціалу РФ з метою виключного домінування в зазначеному районі, фактів порушення РФ міжнародного морського права, угод по відношенню до України, маніпулювання Конвенцією Монтре та стану справ щодо 24-х полонених військових моряків.

Також очільник національного флоту проінформував сторони стосовно перспектив розвитку ВМС ЗС України, подякував за допомогу з боку країн-учасниць Альянсу, та підкреслив важливу роль НАТО у відновлені стабільності в регіоні.

Слід зазначити, що важливість проведеного заходу визначається необхідністю підтримання та розвитку військового співробітництва з НАТО, зокрема в контексті реалізації спільних завдань, спрямованих на протистояння сучасним викликам безпеці.

Загалом за час перебування в Брюсселі, окрім участі у засіданні, командувач ВМС ЗС України провів низку зустрічей з представниками керівного складу НАТО та обговорив питання щодо подальшого співробітництва у військовій сфері.