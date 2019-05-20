Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» будет представлен на техническом форуме «Армия-2019»

10:20 24.06.2019   Россия

В ходе мероприятий Международного военно-технического форума «Армия-2019», будут представлены около 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции.

Мероприятия  пройдут в городе-герое Новороссийск в период с 28 по 30 июня, сообщает пресс-служба Минобороны России.
 
В частности, на причалах морского вокзала будут представлены современные корабли Черноморского флота – спасательный буксир «Капитан Гурьев», патрульный катер «Раптор» и новейший патрульный корабль проекта 22160 – «Дмитрий Рогачев».

Также, в статистическом показе свою боевую технику представят подразделения береговой артиллерии НВМБ и воздушно-десантных войск – это береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М», бронеавтомобили «Рысь», БТР-82, самоходные артиллерийские установки «Нона», боевые машины десанта и армейские мотовездеходы.

В ходе динамического показа свои боевые возможности продемонстрируют бойцы отряда ПДСС Новороссийской военной морской базы, которые в акватории Цемесской бухты освободят захваченное условными террористами судно.  В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будет использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации.

Основными целями форума являются стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи, пишет пресс-служба.



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