В экипажах кораблей ЧФ в Средиземном море проведена ротация военнослужащих по призыву
|10:00 24.06.2019
|Крым
В рамках плановых мероприятий весеннего 2019 года призыва граждан на военную службу в экипажах кораблей Черноморского флота страны-агрессора, выполняющих задачи в Средиземном море, проведена замена военнослужащих по призыву.
Военнослужащие, выслужившие установленный срок военной службы прибыли из дальней морской зоны в Севастополь, сообщает пресс-служба Минобороны Росси.
Командованием в полном объёме подготовлен необходимый перечень документов для их увольнения в запас. Оформлены воинские перевозочные документы на различные виды транспорта для переезда уволенных военнослужащих к месту жительства, выплачены все положенные на момент увольнения виды денежного довольствия.
Часть военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, изъявила желание заключить с Министерством обороны контракт и продолжить военную службу уже в качестве военнослужащих по контракту.
В настоящее время с кораблей и воинских частей Черноморского флота уволено в запас порядка 40% от общего числа подлежащих увольнению военнослужащих по призыву, которые заменяются призывниками.
Всего в ходе весеннего призыва 2019 года Черноморский флот оккупантов пополнят порядка 2000 военнослужащих по призыву.
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