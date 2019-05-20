В рамках плановых мероприятий весеннего 2019 года призыва граждан на военную службу в экипажах кораблей Черноморского флота страны-агрессора, выполняющих задачи в Средиземном море, проведена замена военнослужащих по призыву.

Военнослужащие, выслужившие установленный срок военной службы прибыли из дальней морской зоны в Севастополь, сообщает пресс-служба Минобороны Росси.

Командованием в полном объёме подготовлен необходимый перечень документов для их увольнения в запас. Оформлены воинские перевозочные документы на различные виды транспорта для переезда уволенных военнослужащих к месту жительства, выплачены все положенные на момент увольнения виды денежного довольствия.

Часть военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, изъявила желание заключить с Министерством обороны контракт и продолжить военную службу уже в качестве военнослужащих по контракту.

В настоящее время с кораблей и воинских частей Черноморского флота уволено в запас порядка 40% от общего числа подлежащих увольнению военнослужащих по призыву, которые заменяются призывниками.

Всего в ходе весеннего призыва 2019 года Черноморский флот оккупантов пополнят порядка 2000 военнослужащих по призыву.