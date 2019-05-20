ЮВО: Командующий 8 армией проконтролировал подготовку к военно-техническому форуму «Армия-2019»

20:00 23.06.2019   Россия

Командующий 8 общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Сычевой проконтролировал процесс подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2019» на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Откроет динамический показ пролет авиации с нанесением удара парой Су-25 «НУРС» и постановкой дымовой завесы Су-24М, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Далее свои боевые возможности покажут танки Т-90А, 12,7 НСВТ, БМП-3 и др. Зрителям продемонстрируют стрельбу по мишеням из огнеметов РПО, подразделения ПВО при помощи зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» уничтожат наземные и воздушные цели, подразделение военной полиции покажет эпизод по захвату автомобиля, также гости форума увидят «летающий» танк.

Также организаторы форума представят 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов.

На форуме можно будет ознакомиться с современными и историческими образцами вооружения, военной и специальной техники, различными видами стрелкового оружия от пистолетов до противотанкового гранатомета и антиснайперского оружия, пишет пресс-служба.

Для статического показа будет представлено 24 единицы боевой и специальной техники, танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», «Акация», буксируемая «МСТА-Б», 120-мм «Хоста», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», 120-мм миномет «Сани», гаубица Д-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, вертолеты Ми-24 «Крокодил», крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт Ми-26 и двухдвигательный вертолёт Ми-8.

Для молодежи на полигоне будет действовать спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматической винтовки и пейнтбола.

В зоне отдыха будут организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угостят посетителей форума солдатской кашей.

Атмосферу праздника и хорошего настроения поддержат творческие коллективы Волгоградского гарнизона. Для всех желающих узнать об условиях поступления на военную службу по контракту, будет развернут мобильный комплекс отбора.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО пройдет с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.



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