ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії

09:20 24.06.2019   Болгария

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер схвалили створення газосховища-розподільника поблизу міста Варна. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання BgNews.

"Прем'єр Болгарії Бойко Борисов і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробили спільну заяву про схвалення створення газового сховища-розподільника "Балкан" поблизу Варни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прес-служба уряду Болгарії охарактеризувала цю ініціативу як "безпрецедентне відкриття болгарської газового ринку".

“Ми хочемо, щоб енергії було достатньо, як у Болгарії, так і в усій Європі. Вітаємо такий позитивний розвиток, який привів до відкриття газового ринку на користь споживачів у Болгарії та в Південно-Східній Європі. Моя комісія прихильна до Болгарії та підтримає створення регіонального газового хабу - в цьому питанні ми одностайні з болгарським урядом", - цитує видання Юнкера.



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