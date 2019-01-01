Грузія не збирається скасовувати рейси в Москву - вона зробить їх транзитними

10:40 24.06.2019   Грузия

Російська влада з 8 липня тимчасово заборонила грузинським авіакомпаніям виконувати рейси у російські аеропорти. 

Це рішення було прийнято у зв'язку з антиросійськими виступами 21-22 червня в Тбілісі, повідомляє ZN,UA.

В Мінтрансі РФ підтвердили цю інформацію, зазначивши, що заборона вводиться заради "забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки". У міністерстві повідомили, що серед інших причин припинення польотів — прострочений борг Грузії за аеронавігаційну діяльність перед ФГУП "Держкорпорація з ОрВД". Сума боргу перевищує 792 тисячі доларів, повідомляє Meduza з посиланням на ЗМІ.

Грузинським перевізникам Georgian Airways і MyWay Airlines можуть дозволити літати в Росію після того, як буде погашений борг перед держкорпорацією. Крім того, обидві компанії мають надати свої програми авіаційної безпеки для аудиту в Росії.

21 червня президент РФ Володимир Путін своїм указом заборонив російським авіакомпаніям перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Після цього грузинські авіаперевізники повідомили, що не планують відмовлятися від рейсів до Росії.

Втім, грузинські авіакомпанії  польоти припиняти не збираються. Просто вони будуть трохи по-іншому обставлені. Наприклад, грузинська авіакомпанія Georgian Airways повідомила, що, "якщо заборона буде задіяна з 8 липня", вона запропонує пасажирам транзитний рейс Тбілісі-Єреван-Москва.

Засновник грузинського "Ті-Бі-Сі Банку" Мамука Хазарадзе пообіцяв профінансувати 10 чартерних рейсів авіакомпанії Georgian Airlines для українських туристів, які подорожують з Києва в Тбілісі, про це вын заявив у себе на сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

"Як відомо, з 8 липня заборонять рейси з Росії, що відіб'ється на туристичному сезоні. Виходячи з цього, я висловлюю готовність від імені" Тібісі Холдингу "профінансувати 10 чартерних рейсів Airzena для українських туристів у напрямку Тбілісі, щоб підтримати грузинську туристичну індустрію", - написав Хазарадзе.

У Грузії з 20 червня проходить хвиля протестів проти влади. За оцінками Міністерства охорони здоров'я Грузії, під час зіткнень постраждали 240 осіб, поліція повідомляла про понад 300 затриманих. Приводом для виступів став інцидент з депутатом Держдуми Сергієм Гавриловим, який повинен був виступати на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я, президентом якої він є. Депутат, відкриваючи засідання, сів у крісло спікера грузинського парламенту. Це викликало невдоволення у представників різних грузинських політичних сил.

 



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:00 24.06.2019
До протестів у Грузії приєдналося ще одне місто
10:40 24.06.2019
Грузія не збирається скасовувати рейси в Москву - вона зробить їх транзитними
19:35 21.06.2019
У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту
16:45 21.06.2019
Голова парламенту Грузії подав у відставку на тлі протестів
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 24.06.2019
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
19:00 21.06.2019
Обнародована программа деятельности правительства во главе с Майей Санду
13:29 20.06.2019
У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку / Відео
10:59 19.06.2019
В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции
Всі новини країни
Россия Россия
13:20 24.06.2019
Министр обороны России поручил проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности войск ЦВО
13:00 24.06.2019
Ответ на агрессию России: На Балканах более 20 стран проводят крупнейшие авиационные учения
12:30 24.06.2019
Российское судно с углем село на мель в Азовском море
10:20 24.06.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» будет представлен на техническом форуме «Армия-2019»
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
16:23 20.06.2019
У Туреччині за участь у путчі 17 обвинуваченим дали 141 довічне
Всі новини країни
Украина Украина
12:20 24.06.2019
Ипотека в оккупированном Севастополе оказалась самой недоступной среди "российских регионов"
11:40 24.06.2019
В аннексированный Севастополь зашла российская материковая сеть
11:20 24.06.2019
В оккупированном Крыму "суд" вынес приговор по первому "делу о недоносительстве"
11:00 24.06.2019
В оккупированном Крыму врачи на вызов будут выезжать с шокерами и газовыми баллончиками
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд