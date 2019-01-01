Російська влада з 8 липня тимчасово заборонила грузинським авіакомпаніям виконувати рейси у російські аеропорти.

Це рішення було прийнято у зв'язку з антиросійськими виступами 21-22 червня в Тбілісі, повідомляє ZN,UA.

В Мінтрансі РФ підтвердили цю інформацію, зазначивши, що заборона вводиться заради "забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки". У міністерстві повідомили, що серед інших причин припинення польотів — прострочений борг Грузії за аеронавігаційну діяльність перед ФГУП "Держкорпорація з ОрВД". Сума боргу перевищує 792 тисячі доларів, повідомляє Meduza з посиланням на ЗМІ.

Грузинським перевізникам Georgian Airways і MyWay Airlines можуть дозволити літати в Росію після того, як буде погашений борг перед держкорпорацією. Крім того, обидві компанії мають надати свої програми авіаційної безпеки для аудиту в Росії.

21 червня президент РФ Володимир Путін своїм указом заборонив російським авіакомпаніям перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Після цього грузинські авіаперевізники повідомили, що не планують відмовлятися від рейсів до Росії.

Втім, грузинські авіакомпанії польоти припиняти не збираються. Просто вони будуть трохи по-іншому обставлені. Наприклад, грузинська авіакомпанія Georgian Airways повідомила, що, "якщо заборона буде задіяна з 8 липня", вона запропонує пасажирам транзитний рейс Тбілісі-Єреван-Москва.

Засновник грузинського "Ті-Бі-Сі Банку" Мамука Хазарадзе пообіцяв профінансувати 10 чартерних рейсів авіакомпанії Georgian Airlines для українських туристів, які подорожують з Києва в Тбілісі, про це вын заявив у себе на сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

"Як відомо, з 8 липня заборонять рейси з Росії, що відіб'ється на туристичному сезоні. Виходячи з цього, я висловлюю готовність від імені" Тібісі Холдингу "профінансувати 10 чартерних рейсів Airzena для українських туристів у напрямку Тбілісі, щоб підтримати грузинську туристичну індустрію", - написав Хазарадзе.

У Грузії з 20 червня проходить хвиля протестів проти влади. За оцінками Міністерства охорони здоров'я Грузії, під час зіткнень постраждали 240 осіб, поліція повідомляла про понад 300 затриманих. Приводом для виступів став інцидент з депутатом Держдуми Сергієм Гавриловим, який повинен був виступати на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я, президентом якої він є. Депутат, відкриваючи засідання, сів у крісло спікера грузинського парламенту. Це викликало невдоволення у представників різних грузинських політичних сил.