На пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі в понеділок, 24 червня, будуть голосувати за резолюцію, яка не тільки відкриє шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ, а і дозволить деяким російським депутатам обійти санкції ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив литовський депутат Емануеліс Зінгеріс на своїй сторінці у Facebook.

"Виявилося, що 4 з 18 членів нової російської делегації (Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Сергеєва та Леонід Слуцький) підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України – заборона на вʼїзд до ЄС (не стосується міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС", - написав Зінгеріс.

Він нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не дотримується Мінських угод і продовжує агресивну поведінку щодо України.

Зінгеріс додав, що українських моряків, захоплених у Керченській протоці, продовжують утримувати у в'язниці. В Донецьку і Луганську відбувається незаконна "паспортизація", де російські паспорти видаються жителям Східної України за спрощеною процедурою.

"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися до ПАРЄ. В іншому випадку це не тільки підірвало б авторитет цієї організації, але й стало б додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС", - зазначив депутат.

Як відомо, регламентний комітет ПАРЄ нещодавно схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції 24 червня.

В Росії вже заявили про намір повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня за умови ухвалення резолюції, яка "вбиває" санкційний механізм.