Денисова: У СІЗО, де тримають Бекірова, спалахнула епідемія кору

08:20 24.06.2019   Крым

Омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що подальше перебування політв’язня Едема Бекірова в СІЗО Сімферополя є вкрай небезпечним, оскільки там епідемія кору.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Українська правда.

Із посиланням на слова адвоката Бекірова Денісова повідомила, що всіх хворих на кір із СІЗО поміщають у медсанчастину, де перебуває Едем.

"Він не хворів на кір. Через відсутність імунітету ймовірність його інфікування дуже висока. Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним", - підкреслила Денісова.

Також адвокати переконалися в тому, що Бекірова вивозили на короткострокове обстеження, аби не виконували рішення Європейського суду з прав людини, який 12 червня зобов'язав негайно госпіталізувати Бекірова до лікарні нетюремного типу для надання йому кваліфікованих медичної допомоги.

"Я звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на виконання рішення ЄСПЛ, невідкладно госпіталізувати Едема Бекірова до лікарні нетюремного типу та поінформувала її про епідемію кору у Сімферопольському СІЗО, яка є загрозливою для життя кримського татарина", - додала Денісова.

11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Однак старший слідчий кримського "управління ФСБ" Росії відмовився його госпіталізувати. 



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