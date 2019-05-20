Сотрудники военной автомобильной инспекции Южного военного округа на Кубани в ходе проведения месячника «Армия против наркотиков» продемонстрировали молодым водителям, пришедшим в воинские части ЮВО, приемы экстремального и контраварийного вождения.

Занятия прошли на специально оборудованном автодроме на территории полигона в Краснодарском крае, который предназначен для отработки высшего водительского мастерства, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Во время практических занятий сотрудники ВАИ подробно рассказали об устройстве автомобиля, работе его вспомогательных систем, способы торможения, проезда неровностей, прохождения поворотов и других сложных препятствий.

Водители под руководством сотрудников военной автоинспекции также получили навыки экстремального торможения, маневрирования задним ходом, движения «змейкой» на грузовых и специальных автомобилях.

Всего военными автоинспекторами в течение июня проведено пять практических конференций с привлечением свыше 3 тысяч водителей, в ходе которых военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил разъяснены последствия потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.