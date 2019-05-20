ЮВО: Водителей-призывников обучают экстремальному вождению
|09:45 23.06.2019
|Россия
Сотрудники военной автомобильной инспекции Южного военного округа на Кубани в ходе проведения месячника «Армия против наркотиков» продемонстрировали молодым водителям, пришедшим в воинские части ЮВО, приемы экстремального и контраварийного вождения.
Занятия прошли на специально оборудованном автодроме на территории полигона в Краснодарском крае, который предназначен для отработки высшего водительского мастерства, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Во время практических занятий сотрудники ВАИ подробно рассказали об устройстве автомобиля, работе его вспомогательных систем, способы торможения, проезда неровностей, прохождения поворотов и других сложных препятствий.
Водители под руководством сотрудников военной автоинспекции также получили навыки экстремального торможения, маневрирования задним ходом, движения «змейкой» на грузовых и специальных автомобилях.
Всего военными автоинспекторами в течение июня проведено пять практических конференций с привлечением свыше 3 тысяч водителей, в ходе которых военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил разъяснены последствия потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
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