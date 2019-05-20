ЮВО: В Дагестане военнослужащие Каспийской флотилии преодолевали минно-взрывные заграждения
|09:15 23.06.2019
|Дагестан республика
Военнослужащие Каспийской флотилии отработали практические элементы в рамках подготовки к динамическому показу Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Морские пехотинцы провели показательные выступления на бронетранспортерах БТР-82А, танках Т-90, продемонстрировали занятие неподготовленной огневой позиции минометным подразделением, ведение огня по наблюдаемой цели, преодоление минно-взрывных заграждений. Действия динамического показа развернулись в парке «Патриот», расположенном на территории полигона «Скорпион» в Дагестане, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также экипажи кораблей флотилии отработали 4 боевых эпизода на морском полигоне, в том числе бой с кораблями условного противника, эпизод освобождения судна, захваченного террористами, десантирование морпехов на неподготовленный участок побережья и оказание помощи аварийному судну, терпящему бедствие.
Кроме того, военнослужащими КФл была организована статическая экспозиция более 30 современных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), вооружения береговых войск, подразделений зенитных ракетных войск и авиационной техники.
На форуме предусмотрена культурная программа, круглый стол, показ образцов робототехники и беспилотных летательных аппаратов.
Форум «Армия-2019» пройдет на территории Республики Дагестан и в Астраханской области с 28 по 30 июня.
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