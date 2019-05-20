Корабельная тральная группа Черноморского флота страны-агрессора проводит плановое учение по отработке действий группировки кораблей в ходе выполнения задач по предназначению.

К выполнению задач боевой подготовки в морских полигонах Черного моря привлечены экипажи морских тральщиков «Ковровец» и «Турбинист», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения моряки выполняют постановку минных заграждений одиночным кораблем, проводят контрольно-разведывательный поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.

При выполнении противоминных задач экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по имитаторам плавающих мин и отработали действия по подрыву мин различными способами взрывания.

На завершающем этапе учения, экипажи кораблей совместно с военнослужащими противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) отработают мероприятия по противодиверсионной обороне во время стоянки кораблей на незащищенном рейде. В ходе этих мероприятий экипажи кораблей выполнят стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающему предмету, профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав ППДО проведет учение по осмотру подводной части корпусов кораблей.