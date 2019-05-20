Тральщики ЧФ оккупантов отрабатывают противоминные действия в море
|08:45 23.06.2019
|Крым
Корабельная тральная группа Черноморского флота страны-агрессора проводит плановое учение по отработке действий группировки кораблей в ходе выполнения задач по предназначению.
К выполнению задач боевой подготовки в морских полигонах Черного моря привлечены экипажи морских тральщиков «Ковровец» и «Турбинист», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения моряки выполняют постановку минных заграждений одиночным кораблем, проводят контрольно-разведывательный поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.
При выполнении противоминных задач экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по имитаторам плавающих мин и отработали действия по подрыву мин различными способами взрывания.
На завершающем этапе учения, экипажи кораблей совместно с военнослужащими противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) отработают мероприятия по противодиверсионной обороне во время стоянки кораблей на незащищенном рейде. В ходе этих мероприятий экипажи кораблей выполнят стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающему предмету, профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав ППДО проведет учение по осмотру подводной части корпусов кораблей.
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