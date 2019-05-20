ЮВО: Истребители обеспечили сопровождение стратегических бомбардировщиков в небе над Черным морем
|19:15 23.06.2019
Летчики-истребители авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» при выполнении их экипажами полетного задания, а также отработали перехват воздушных целей над акваторией Черного моря.
Звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота страны-агрессора было поднято с одного из оперативных аэродромов Краснодарского края для сопровождения стратегических ракетоносцев, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Уже в воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближающихся к ним. Каждая пара истребителей отработала поочередно сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнила перехват условного противника в воздухе на дальних рубежах атаки.
Плановые мероприятия боевой подготовки проходят в рамках розыгрыша практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО под руководством главного командования ВКС России.
Ранее личным составом авиационных частей в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.
Всего к учению привлечено более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Командно-штабное учение проводится в период с 17 по 21 июня.
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