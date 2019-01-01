Путін заборонив пасажирське авіасполучення з Грузією
|21:17 22.06.2019
|Россия
Президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив пасажирське авіасполучення з Грузією.
Про це йдеться в указі, який був опублікований прес-службою Кремля, передає УНН.
"... з 8 липня 2019 р російським авіакомпаніям тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення (в тому числі комерційні) громадян з території Російської Федерації на територію Грузії", - йдеться в указі.
Крім того, туроператорам і турагентам рекомендовано на час дії заборони утримуватися від реалізації громадянам туристичного продукту, що передбачає перевезення (в тому числі комерційні) громадян з території Російської Федерації на територію Грузії.
Путін доручив уряду надати росіянам, які знаходяться в Грузії, допомогу по поверненню в РФ з урахуванням призупинення авіасполучення.
Міністерству закордонних справ Російської Федерації спільно з іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади та організаціями доручено забезпечити координацію дій з владою Грузії при вирішенні питань, пов'язаних із забезпеченням безпеки громадян Російської Федерації та їх поверненням в Російську Федерацію.
Цей указ набирає чинності з дня його підписання.
Як повідомлялось, у четвер кілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.
Це сталося після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.
Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту.
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