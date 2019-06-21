Під час переговорів начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України) з керівниками розвідувальних структур країн НАТО було домовлено про нарощування взаємодії.

Про це повідомляє прес-служба МО України.

Під час переговорів з керівниками розвідувальних структур держав-членів Північноатлантичного Альянсу начальник ГУР генерал-полковник Василь Бурба оприлюднив чергові докази військової активізації Росії на окупованих територіях України та поблизу кордонів країн Європи.

З метою своєчасного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти України та можливих військових дій РФ в регіонах Чорного та Балтійського морів керівники воєнних розвідок Північноатлантичного Альянсу та України домовилися про значне збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією.

Як повідомляють військові, наразі вже здійснюється підготовка спільних розвідувальних оцінок щодо дій країни-агресора представниками ГУР МО України та НАТО. Підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері розвідувальної діяльності.

Також, як зазначається, розвідники України та країн Балтії налагодили обмін досвідом протидії російській агресії за ключовими напрямами розвідувальної діяльності, зокрема в галузі кібернетичної розвідки.