У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту

19:35 21.06.2019   Грузия

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту.

За кілька годин до початку акції протесту до будівлі парламенту було стягнуто великі сили поліції.

Раніше опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади: відставка глави МВС, звільнення затриманих напередодні демонстрантів і початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.

У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.



Ще на цю тему:

16:45 21.06.2019
Голова парламенту Грузії подав у відставку на тлі протестів
16:30 21.06.2019
Делегация Грузии покинула заседание ОЧЭС в связи с неожиданными событиями в стране
15:30 21.06.2019
Три требования властям Грузии: в Тбилиси сегодня вечером начнется новая акция протеста
13:15 21.06.2019
Президентка Грузії: протистояння в країні вигідне Росії
10:45 21.06.2019
Президентка Грузії перервала візит до Білорусі та відлітає у Тбілісі
09:30 21.06.2019
На світанку у Тбілісі поліція завершила операцію з розгону мітингувальників
08:00 21.06.2019
В Тбілісі протести через виступ депутата Держдуми. Поліція застосувала газ і гумові кулі, десятки постраждалих / Відео
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
10:08 14.06.2018
Правительство Грузии ушло в отставку после протестов
14:44 04.06.2018
В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку
11:42 04.06.2018
В Тбилиси остановился метрополитен - машинисты бастуют
09:36 04.06.2018
Машинисты тбилисского метро начали забастовку в свободное от работы время
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:35 21.06.2019
У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту
16:45 21.06.2019
Голова парламенту Грузії подав у відставку на тлі протестів
16:30 21.06.2019
Делегация Грузии покинула заседание ОЧЭС в связи с неожиданными событиями в стране
15:30 21.06.2019
Три требования властям Грузии: в Тбилиси сегодня вечером начнется новая акция протеста
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 21.06.2019
Обнародована программа деятельности правительства во главе с Майей Санду
13:29 20.06.2019
У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку / Відео
10:59 19.06.2019
В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции
20:50 18.06.2019
У Молдові на жовтень призначили місцеві вибори
Всі новини країни
Россия Россия
20:15 21.06.2019
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в ходе учения выполнили спецобработку военной техники
20:00 21.06.2019
Росію чекають наслідки, якщо до липня не сплатить борг перед Радою Європи
19:45 21.06.2019
ЮВО: Сотня самолетов и вертолетов нанесла групповой удар по объектам условного противника на Кубани
16:00 21.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии "уничтожили" ДРГ условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
16:23 20.06.2019
У Туреччині за участь у путчі 17 обвинуваченим дали 141 довічне
12:36 20.06.2019
В Турции от наводнения погибли 4 человека
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 21.06.2019
Газификация сел оккупированного Севастополя откладывается на несколько лет
19:15 21.06.2019
Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування / Фото, відео
18:45 21.06.2019
Крымчанин получил полгода колонии за "политическую ненависть"
18:30 21.06.2019
Поліцейські затримали бойовика з медалями від кримських окупантів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд