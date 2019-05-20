Во Владимирском соборе оккупированного Севастополя состоялось освящение кортиков
|21:15 21.06.2019
|Крым
Сегодня в Черноморском высшем военно-морском училище имени адмирала П.С. Нахимова в оккупированном Севастополе состоялся 69-й выпуск офицеров и мичманов.
По случаю выпуска в училище прошло общее построение личного состава, состоялся торжественный внос Государственного флага России и Боевого знамени училища, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Командующий Черноморского флота страны-агрессора вице-адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны ЧФ, оккупационная администрация Севастополя поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, вручили дипломы, погоны и кортики 144 лейтенантам и 19 мичманам.
Ритуал "производства в офицеры и мичманы" завершился прощанием выпускников с Боевым знаменем ЧВВМУ и торжественным прохождением курсантских рот и офицеров училища.
Затем во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов – было совершено освящение кортиков – личного оружия молодых офицеров.
После завершения первого офицерского отпуска лейтенанты и мичманы разъедутся по флотам и приступят к прохождению военной службы в своих первых должностях.
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