ЮВО: Спецназ в летнем периоде обучения совершит более 10 тысяч прыжков с парашютом
|20:45 21.06.2019
|Россия
Военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в ходе начавшейся воздушно-десантной подготовки в летнем периоде обучения совершат более 10 тысяч прыжков с парашютом.
Десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолетов Ми-8АМТШ на высотах около 800 м как в дневное, так и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для прыжков используются парашюты трех модификаций — Д-10, Д-6 и «Арбалет-2».
Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки, подразделения спецназа отрабатывают сборы групп в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершают марши в полном боевом снаряжении.
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