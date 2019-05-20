Военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в ходе начавшейся воздушно-десантной подготовки в летнем периоде обучения совершат более 10 тысяч прыжков с парашютом.

Десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолетов Ми-8АМТШ на высотах около 800 м как в дневное, так и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для прыжков используются парашюты трех модификаций — Д-10, Д-6 и «Арбалет-2».

Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки, подразделения спецназа отрабатывают сборы групп в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершают марши в полном боевом снаряжении.