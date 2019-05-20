ЮВО: Мотострелки 42-й дивизии приступили к занятиям на психологической полосе препятствий
|15:45 21.06.2019
|Россия
Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям на психологических полосах препятствий.
В занятиях примет участие более 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе прохождения психологической полосы военные психологи изучат воздействие на личный состав раздражающих факторов и специально созданных эффектов – звука падающих снарядов, дымов и огня, взрывы средств имитации.
«Весь личный состав подразделений, воинских частей общевойсковой армии ЮВО пройдёт обучение по специальным методу психологической подготовки военнослужащих в экстремальных условиях», – пояснил заместитель командующего 58-й общевойсковой армией полковник Василий Зайцев.
Психполоса представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками.
Психологическая полоса была создана специалистами психологической работы и офицерами отдела боевой подготовки штаба армии ЮВО на основе полосы препятствий «Тропа разведчика». В её состав вошли препятствия: преодоление минно-взрывного заграждения, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы, а также искусственные препятствия.
Полоса создана с психофизической имитацией реальных военных действий и должна подготовить военнослужащих к боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя.
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