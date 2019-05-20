ЮВО: В Северной Осетии проведено учение с зенитчиками 58-й армии
|15:15 21.06.2019
|Северная Осетия
Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условных диверсантов и уничтожили воздушные цели в ходе учения в Северной Осетии.
Зенитчики были подняты по тревоге, приведены в полную боевую готовность и приступили к совершению многокилометрового марша на общевойсковой полигон, где отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения колонна зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе совершения марша подверглась нападению условного противника. Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.
В заданном районе экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей. В завершение учения были выполнены электронные пуски ракет по воздушным целям. Средства воздушного нападения условного противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.
В учении было задействовано более 1200 военнослужащих и около 150 единиц боевой и специальной техники.
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