Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условных диверсантов и уничтожили воздушные цели в ходе учения в Северной Осетии.

Зенитчики были подняты по тревоге, приведены в полную боевую готовность и приступили к совершению многокилометрового марша на общевойсковой полигон, где отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения колонна зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе совершения марша подверглась нападению условного противника. Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В заданном районе экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей. В завершение учения были выполнены электронные пуски ракет по воздушным целям. Средства воздушного нападения условного противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.

В учении было задействовано более 1200 военнослужащих и около 150 единиц боевой и специальной техники.