Морские пехотинцы Каспийской флотилии боролись с "захватившими судно диверсантами"
|14:15 21.06.2019
|Дагестан республика
С военнослужащими подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированных в Дагестане, проведено противодиверсионное учение.
По замыслу мероприятия, группа условных диверсантов захватила крупногабаритное транспортное средство, на котором предприняла попытку тарана заграждений контрольно-пропускного пункта воинской части, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Морпехи вступили в бой, и попытка прорыва «диверсантов» на территорию военного объекта была остановлена.
В ходе учения военнослужащие впервые отработали действия по остановке и блокированию крупногабаритного транспортного средства в движении с применением специальных технических средств и особых навыков стрельбы.
Также личный состав отработал эвакуацию условно раненых из-под прямого огня и оказание им первой медицинской помощи.
В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной техники.
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