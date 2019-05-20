С военнослужащими подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированных в Дагестане, проведено противодиверсионное учение.

По замыслу мероприятия, группа условных диверсантов захватила крупногабаритное транспортное средство, на котором предприняла попытку тарана заграждений контрольно-пропускного пункта воинской части, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Морпехи вступили в бой, и попытка прорыва «диверсантов» на территорию военного объекта была остановлена.

В ходе учения военнослужащие впервые отработали действия по остановке и блокированию крупногабаритного транспортного средства в движении с применением специальных технических средств и особых навыков стрельбы.

Также личный состав отработал эвакуацию условно раненых из-под прямого огня и оказание им первой медицинской помощи.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной техники.