ЮВО: Специалисты РХБ защиты в ходе учения выполнили спецобработку военной техники

20:15 21.06.2019   Россия

С подразделениями радиационной, химической и биологической защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа  прошло тактико-специальное учение по радиационной разведке местности и специальной обработке техники.

Специалисты РХБ защиты провели оценку радиационной обстановки на условно зараженных объектах, взяли пробы «зараженного» грунта, осуществили поиск радиоактивных источников на местности и технике, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников радиационной и химической опасности с последующей обработкой личного состава и обеззараживанием местности.

Аэрозольные подразделения специальными средствами и растворами провели обработку пунктов управления и военной техники.

К занятиям было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.



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