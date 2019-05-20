ЮВО: Специалисты РХБ защиты в ходе учения выполнили спецобработку военной техники
|20:15 21.06.2019
|Россия
С подразделениями радиационной, химической и биологической защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа прошло тактико-специальное учение по радиационной разведке местности и специальной обработке техники.
Специалисты РХБ защиты провели оценку радиационной обстановки на условно зараженных объектах, взяли пробы «зараженного» грунта, осуществили поиск радиоактивных источников на местности и технике, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников радиационной и химической опасности с последующей обработкой личного состава и обеззараживанием местности.
Аэрозольные подразделения специальными средствами и растворами провели обработку пунктов управления и военной техники.
К занятиям было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.
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