Экипажи полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, нанесли групповой удар по наземным целям условного противника на завершающем этапе масштабного командно-штабного учения (КШУ) с 4-ой армией ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Летчики ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35 нанесли огневое поражение по вскрытым объектам с применением неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения.

Также экипажи отработали элементы сложного пилотажа – выполнили повороты на горки, пикирование, виражи с максимально допустимыми кренами и тангажами.

Для оценки точности нанесения удара были задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее личным составом авиационных частей в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.

Всего к учению было привлечено более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Командно-штабное учение под руководством главного командования ВКС России с объединением ВВС и ПВО ЮВО проводилось с 17 по 21 июня.