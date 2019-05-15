Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування / Фото, відео

19:15 21.06.2019   Украина

Дослідний зразок модернізованої зенітної самохідної установки ЗСУ-23-4М зенітно-артилерійського комплексу "Шилка" пройшов вирішальні відомчі випробування.

Згідно із зареєстрованим у Міністерстві оборони рішенням, тепер 3СУ-23-4М-А1 готовий до дослідної експлуатації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Модернізація ЗСУ, проведена державним підприємством "Завод "Арсенал"" за власні обігові кошти, передбачала встановлення на установку нової багатофункціональної радіолокаційної станції замість наявної РЛС і заміну спеціалізованої аналогової обчислювальної системи на сучасну цифрову. Також установку обладнали навігаційною системою, системою забезпечення та блоком цифро-аналогових перетворювачів.

Завод "Арсенал" за договором з Міністерством оборони проводить дослідно-конструкторську роботу, спрямовану на модернізацію зенітної самохідної установки "Шилка" ще з 2015 року.

Модернізація запланована в трьох варіантах. Другий варіант модернізації додатково до нововведень першого передбачає встановлення устаткування на установку оптико-локаційної системи. У третьому варіанті до переваг першого і другого варіантів додається ракетний канал із чотирма ракетами "Голка".

Роботи над другим і третім варіантами нині тривають.

Фото, відео: Цензор.НЕТ



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