Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування / Фото, відео
|19:15 21.06.2019
|Украина
Дослідний зразок модернізованої зенітної самохідної установки ЗСУ-23-4М зенітно-артилерійського комплексу "Шилка" пройшов вирішальні відомчі випробування.
Згідно із зареєстрованим у Міністерстві оборони рішенням, тепер 3СУ-23-4М-А1 готовий до дослідної експлуатації, повідомляє Цензор.НЕТ.
Модернізація ЗСУ, проведена державним підприємством "Завод "Арсенал"" за власні обігові кошти, передбачала встановлення на установку нової багатофункціональної радіолокаційної станції замість наявної РЛС і заміну спеціалізованої аналогової обчислювальної системи на сучасну цифрову. Також установку обладнали навігаційною системою, системою забезпечення та блоком цифро-аналогових перетворювачів.
Завод "Арсенал" за договором з Міністерством оборони проводить дослідно-конструкторську роботу, спрямовану на модернізацію зенітної самохідної установки "Шилка" ще з 2015 року.
Модернізація запланована в трьох варіантах. Другий варіант модернізації додатково до нововведень першого передбачає встановлення устаткування на установку оптико-локаційної системи. У третьому варіанті до переваг першого і другого варіантів додається ракетний канал із чотирма ракетами "Голка".
Роботи над другим і третім варіантами нині тривають.
Фото, відео: Цензор.НЕТ
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