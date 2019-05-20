Гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к 6-ти месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году.

В тексте приговора, который имеется в распоряжении Крымской правозащитной группы, сказано, что украинец совершил эти действия «по мотивам политической ненависти», вызванной непризнанием оккупации Крыма.

Приговор «судья» Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора — 17 апреля 2019 г. Засчитать Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета, согласно п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении», — говорится в тексте приговора.

В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт:

«Сокуренко М.С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии…», — сказано в приговоре.

Эксперты Крымской правозащитной группы отмечают, что приговор является политически мотивированным, так как гражданина Украины лишили свободы именно за его позицию по непризнанию аннексии Крыма Россией.

Напомним, ночью 28 января 2019 года жителя Крыма Максима Сокуренко задержали после того, как он облил красной краской памятник российским военным, участвовавшим в вооруженной оккупации Крыма, который установлен в г. Симферополе.

«Центральный районный суд» Симферополя 29 января 2019 года избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.