Заступник міністра закордонних справ України Євген Божок із Головою Військового комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано обговорили започаткування міжнародної спостережної місії в регіоні Чорного моря.

Про це Божок повідомив у Twitter, передає УНН.

“Обговорив із Головою Військового комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано ініціативу започаткування міжнародної спостережної місії в регіоні Чорного Моря (BLACKSEAMOM) для стримування агресії Росії проти України”, — написав заступник міністра.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у березні поточного року заявив, що моніторинг ситуації в районі Чорного і Азовського морів має складатись з моніторингу з космосу, морського моніторингу та моніторингу з повітря.