Україна і ЄС обговорили започаткування міжнародної спостережної місії в Чорному морі
|18:15 21.06.2019
Заступник міністра закордонних справ України Євген Божок із Головою Військового комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано обговорили започаткування міжнародної спостережної місії в регіоні Чорного моря.
Про це Божок повідомив у Twitter, передає УНН.
“Обговорив із Головою Військового комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано ініціативу започаткування міжнародної спостережної місії в регіоні Чорного Моря (BLACKSEAMOM) для стримування агресії Росії проти України”, — написав заступник міністра.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у березні поточного року заявив, що моніторинг ситуації в районі Чорного і Азовського морів має складатись з моніторингу з космосу, морського моніторингу та моніторингу з повітря.
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