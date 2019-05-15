Сотрудники МЧС отработали действия по спасению условных утопающих в Керченском проливе.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.

«По замыслу учений, в Черном море из-за сильного ветра, поднимающего волны, расшатало прогулочный катамаран с тремя пассажирами на борту, который к тому времени находился на значительном отдалении от береговой линии. Спасателям после сигнала о происшествии с помощью бинокля удалось разглядеть, что только один из пассажиров остается на борту судна, двое других оказались в воде, но во всех случаях возможности самостоятельно добраться до берега нет», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на помощь условным утопающим были направлены два спасательных катера, на борту которых находились поисково-спасательные и водолазные группы, а также специалисты медслужбы. Всего в учениях приняли участие 22 человека и 7 единиц техники.