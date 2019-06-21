Голова парламенту Грузії подав у відставку на тлі протестів
|16:45 21.06.2019
|Грузия
Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе подав у відставку.
Про це повідомляє Sputnik-georgia.
Рішення про відставку Кобахідзе було прийняте на засіданні політради правлячої партії "Грузинська мрія".
Вимога про відставку Кобахідзе була однією з трьох, озвучених вчора учасниками акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Ще вони вимагали відставки голови МВС та відставки голови СГБ Грузії, які зробили можливим в'їзд в країну депутата Державної думи РФ Сергія Гаврилова, що згодом викликало протести.
Протести в Тбілісі почалися увечері 20 червня під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я в будівлі грузинського парламенту. Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов зайняв крісло спікера і почав виступ російською мовою. Опозиційні депутати заблокували проведення засідання, а біля будівлі парламенту стали збиратися обурені громадяни.
На площі перед парламентом зібралися до 10 тисяч осіб. Під час розгону мітингу опозиції в Тбілісі 20 червня постраждали 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських.
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