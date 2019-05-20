За рік окупанти розгорнули в Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400
|20:30 21.06.2019
|Крым
Російська Федерація протягом 2018 року в рамках переозброєння на території окупованого Криму розгорнула три дивізіони зенітно-ракетних систем С-400.
Про це йдеться у відповіді тимчасово виконуючого обов’язки заступника командира Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького на інформаційний запит УНІАН.
"У 2018 році у рамках переозброєння 31 дивізії ППО 4 армії ВГІС та ППО Південного військового округу Російська Федерація розгорнула на території окупованого Криму три дивізіони, на озброєнні яких перебувають зенітно-ракетні системи С-400", - йдеться у відповіді.
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