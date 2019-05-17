Борг РФ перед бюджетом Ради Європи нині становить близько 75 млн євро та може зрости до кінця червня до 100 мільйонів.

Про це заявив генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький, передає Укрінформ.

"Російська Федерації перестала платити до бюджету Ради Європи 2017 року. Тоді вони не заплатили дві третини свого внеску. Повністю не заплатили до бюджету РЄ 2018-го. Таким чином, сума, не заплачена 2017 року, становила 22 млн євро; 2018-го – це 33 млн. А відносно 2019 року, зобов'язання кожної країни, і не лише Росії, є у тому, що необхідно виплатити одну третину річного внеску до кінця лютого. Відтак Росія не заплатила цю частку – 11 млн", - розповів генсек ПАРЄ.

Станом на сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести решту дві третини свого членського внеску, що для РФ складає 22 млн.

"До чинної суми у 66 млн євро слід додати ще близько 10 млн відсотків. Якщо ситуація з несплатою триватиме до кінця 2019 року, то борг Росії становитиме близько 100 млн євро", - зазначив Савицький.

За його словами, якщо російська сторона до 1 липня не виконає своїх фінансових зобов’язань перед РЄ, то в організації введуть надзвичайний план, що матиме серйозні політичні й інституційні наслідки.

Коли країна-член упродовж двох років не виконує фінансові зобов'язання, ситуацію повинен розглянути Комітет міністрів Ради Європи, який може позбавити Росію репрезентативних прав в організації.

Нагадаємо, ще в квітні 2014 року ПАРЄ наклала на РФ санкції, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ і перестала платити внески.