Полная газификация сел Севастополя, завершить которую планировалось в 2020 году, переносится на несколько лет.

О новых сроках газификации журналистам сообщил директор "департамента городского хозяйства" Михаил Тарасов, сообщает ForPost.

Напомним, в августе 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение завершить газификацию аннексированного Севастополя в 2020 году. По заявлению оккупационных властей города, в 2018 году планировалось окончить газификацию поселков Полюшко, Любимовка, Максимова дача, 5-й км Балаклавского шоссе и села Андреевка.

На 2019 год была изначально запланирована газификация порядка 30 севастопольских сел.

«Срок (газификации) зависел от включения в федеральную целевую программу, сегодня включены три объекта, которые реализуются в этом году. В ближайшие недели будут внесены корректировки – внесен еще 31 объект до 2022 года. И мы работаем, чтобы до 2022 года, ну край – до 2023 года, был включен еще 31 объект», - сказал Тарасов.



При этом он не назвал дату, когда же будет полностью завершена программа газификации.

«Планируем на этот год завершить всю программу проектирования, чтобы мы в любой момент выделения средств из федерального бюджета были готовы выдавать проекты для реализации по всем 62 объектам», - добавил чиновник.

Он отметил, что поселок Полюшко стал первым завершенным объектом, который входит в эту масштабную программу газификации. Севастополя. Также Тарасов напомнил, что в нее входит не только подведение газа в села, но и подключение к газу 340 многоквартирных домов.