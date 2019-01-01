Делегация Грузии покинула заседание ОЧЭС в связи с неожиданными событиями в стране
|16:30 21.06.2019
|Грузия
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вернулся в свою страну в связи с неожиданными событиями в Тбилиси.
Об этом сообщил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асаф Гаджиев, комментируя отъезд из Баку в Тбилиси председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и грузинской делегации, в пятницу, 21 июня, сообщает Trend.
Напомнив, что спикер грузинского парламента находился с официальным визитом в Азербайджане, но был вынужден его прервать.
Гаджиев добавил, что грузинская делегация вчера приняла участие в открытии 53-го заседания Генассамблеи ПА ОЧЭС в Баку: «В Грузии сложилась сложная ситуация, поэтому грузинская делегация была вынуждена срочно вернуться. Но это не повлияло на работу ПА ОЧЭС. Единогласно было принято несколько документов, и отсутствие одной из стран-членов ОЧЭС не влияет на это».
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