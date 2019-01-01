Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вернулся в свою страну в связи с неожиданными событиями в Тбилиси.

Об этом сообщил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асаф Гаджиев, комментируя отъезд из Баку в Тбилиси председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и грузинской делегации, в пятницу, 21 июня, сообщает Trend.

Напомнив, что спикер грузинского парламента находился с официальным визитом в Азербайджане, но был вынужден его прервать.

Гаджиев добавил, что грузинская делегация вчера приняла участие в открытии 53-го заседания Генассамблеи ПА ОЧЭС в Баку: «В Грузии сложилась сложная ситуация, поэтому грузинская делегация была вынуждена срочно вернуться. Но это не повлияло на работу ПА ОЧЭС. Единогласно было принято несколько документов, и отсутствие одной из стран-членов ОЧЭС не влияет на это».