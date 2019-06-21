Программа деятельности правительства Республики Молдова во главе с премьер-министром Майей Санду была обнародована.

Программа размещена на официальной странице кабмина, передает МОЛДПРЕС.

В документе отмечается, что новое правительство возобновит путь европейской интеграции Республики Молдова и будет работать над реальным внедрением Соглашения об ассоциации Республика Молдова -Европейский Союз. В то же время правительство обязалось выявить решения, необходимые для поддержки социальных инициатив по индексации пенсий, чтобы в долгосрочной перспективе средняя пенсия достигла 42% от средней заработной платы по экономике.

Среди приоритетов нового кабинета министров - освобождение государства из «плена» и укрепление независимости учреждений, вывод страны из изоляции и срочное возрождение экономики, создание условий для реального обеспечения благосостояния и повышения качества жизни.

«Наше видение - заложить основу экономики, которая существует не только за счет денежных переводов, сборов и денег, поступающих от внешних партнеров, но и основанной на внешнем производстве и повышении производительности труда. Экономики, генерирующей устойчивый и инклюзивный рост, которая предоставляла бы хорошо оплачиваемые рабочие места, как для тех, кто работает дома, так и для тех, кто уехал, но желает вернуться обратно», - отмечается в программе деятельности правительства.

Новое правительство намерено восстановить отношения с МВФ, обеспечить выплату последних двух траншей и инициировать переговоры по следующей программе с МВФ. Кабмин заверяет также, что выполнит условия Соглашения о макрофинансовой помощи и обеспечит выплату 100 млн. евро со стороны Европейского Союза, а также бюджетной поддержки в размере 40 млн. евро.

В области внешней политики молдавское правительство углубит сотрудничество с Европейским Союзом, углубит партнерство с Румынией и Украиной, укрепит партнерство с США и будет продвигать постоянный, предсказуемый и реалистичный институциональный диалог с Российской Федерацией.

Что касается диалога по реинтеграции государства, правительство, возглавляемое Майей Санду, отмечает, что устранит внутренние факторы, которые подпитывают конфликт и будет продвигать идею создания Фонда по обеспечению процесса реинтеграции страны, при международном содействии и мониторинге реализуемой деятельности.

В программе также предусмотрено, в частности, что новое правительство инициирует проекты дорожной инфраструктуры, будет инвестировать в строительство сетей водоснабжения и канализации, пересмотрит корзину прожиточного минимума, увеличит Национальный Фонд развития сельского хозяйства и предпримет конкретные меры по улучшению бизнес-среды.

Кабинет министров во главе с премьер-министром Майей Санду был назначен 8 июня этого года.