Севастопольская "таможня" переходит в состав Южного таможенного управления

18:00 21.06.2019   Крым

"Таможенная служба" оккупированного Севастополя с 1 июля войдет в состав Южного таможенного управления. 

Местонахождение и регион ее деятельности остаются прежними. Однако код таможни и подчиненных ей таможенных постов поменяется, сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

«Обращаем внимание заинтересованных лиц об изменении с 1 июля 2019 года порядка заполнения расчетных документов на перечисление таможенных и иных платежей», – указано в сообщении.

Номера специальных счетов и коды таможенных постов для уплаты госпошлин и других платежей можно уточнить на официальном сайте севастопольской "таможни".

Изменения не коснутся плательщиков пошлин и налогов, администрирование лицевых счетов которых осуществляется на уровне Федеральной таможенной службы России.



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