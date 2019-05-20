Катера "Граченок" оснастили "системой распознавания диверсантов"

17:30 21.06.2019   Крым

Противодиверсионные катера «Грачонок» получили многофункциональную систему, которая в режиме реального времени создает 3D-модели морского дна, и позволяет увидеть под водой даже самый маленький предмет. 

Также она легко распознает водолазов-диверсантов (по снаряжению и экипировке), замаскированные мины и беспилотники, сообщают Известия.

В настоящее время аппаратура уже установлена на части катеров 21980 «Грачонок», в ближайшем будущем ее получат все остальные корабли этого проекта, рассказали изданию в Главкомате ВМФ.

"Система обороны не может полагаться исключительно на технические средства, которые устанавливаются на береговых постах. По этой причине катера играют важную роль при обороне военно-морских баз. При уничтожении диверсантов и технических средств требуется максимальная подвижность и быстрая реакция. Высокомобильные катера, имеющие современное вооружение, должны тут же выдвинуться в то место, откуда исходит угроза, и устранить ее", - заявил контр-адмирал Всеволод Хмыров.

Созданные новой многофункциональной системой 3D-модели будут эффективны для обнаружения мин и затаившихся подводных беспилотников, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Помимо этого, с помощью гидроакустических станций станет возможно создать эталонный макет дна, с которым электроника сравнит картинки, полученные при сканировании местности через определенное количество времени.

Напомним, для охраны Керченского моста Росгвардия получит четыре противодиверсионных катера "Граченок".

В арсенале «Грачонка» — пулемет КПВТ калибра 14,5 мм, четыре переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла-1», а также десятиствольный 55-миллиметровый гранатомет в составе дистанционно управляемого комплекса ДП-65. Специально созданная для него граната РГ-55М может поражать подводных диверсантов в радиусе 16 м от места своего падения на глубинах до 40 м. Дальность действия гранатомета находится в интервале 50–500 м, что позволяет эффективно решать противодиверсионные задачи в военных базах, портах и прибрежных районах. Ручной 45-миллиметровый гранатомет ДП-64, состоящий на вооружении экипажа, предназначен для решения аналогичных задач: с его помощью можно поражать подводные объекты на расстоянии до 400 м.

Летом прошлого года в оккупированном Севастополе прошли учения по поиску подводных целей, в которых наряду с «Грачатами» участвовали быстроходные катера проекта «Раптор».



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