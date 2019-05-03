Розвідники держав НАТО активізують співпрацю з воєнною розвідкою України

17:00 21.06.2019   Украина

Нарощування взаємодії ухвалено під час офіційного візиту начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України до країн Балтії.

Про це повідомили у прес-службі ГУР, пише Інформаційний спротив.

Під час переговорів з керівниками розвідувальних структур країн – членів Північноатлантичного альянсу генерал-полковник Василь Бурба оприлюднив чергові докази військової активізації Росії на окупованих територіях України та поблизу кордонів країн Європи.

З метою своєчасного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти нашої держави та можливих військових дій РФ в регіонах Чорного та Балтійського морів керівники воєнних розвідок Північноатлантичного альянсу та України домовилися про значне збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією. Наразі вже здійснюється підготовка спільних розвідувальних оцінок щодо дій країни-агресора представниками ГУР МО України та НАТО. Підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері розвідувальної діяльності.

За результатами зустрічей Василя Бурби з начальниками воєнних розвідок Литви, Латвії та Естонії налагоджено обмін досвідом протидії російській агресії за ключовими напрямами розвідувальної діяльності, зокрема в галузі кібернетичної розвідки.



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