Президентка Грузії: протистояння в країні вигідне Росії
|13:15 21.06.2019
|Грузия
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян заспокоїтись і заявила, що протистояння в країні вигідне Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".
"Те, що сталося сьогодні – це дуже великий злочин, країна і її гідність зазнали удару. Проте ніщо не виправдовує штучної хвилі антидержавних дій, внутрішніх чи зовнішніх закликів, спрямованих на вторгнення у парламент і повалення уряду. Росія – наш ворог і окупант. Її п’ята колона сьогодні може бути не безпечнішою за відкриту агресію" - заявила Зурабішвілі.
Вона наголосила, що розкол у суспільстві і громадянська війна не вигідний нікому, окрім Росії.
"Ті, хто заохочує і сприяє внутрішньому протистоянню, проводять російську політику і реалізують її плани" - сказала Зурабішвілі.
Як повідомлялося раніше, у Тбілісі в четвер розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію, - опинився у кріслі спікера.
Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
За даними медиків, в результаті сутичок постраждали кілька сотень людей, однак точна кількість невідома. Прем’єр Грузії заявив, що поліція діяла згідно з законом.
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