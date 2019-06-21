Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян заспокоїтись і заявила, що протистояння в країні вигідне Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

"Те, що сталося сьогодні – це дуже великий злочин, країна і її гідність зазнали удару. Проте ніщо не виправдовує штучної хвилі антидержавних дій, внутрішніх чи зовнішніх закликів, спрямованих на вторгнення у парламент і повалення уряду. Росія – наш ворог і окупант. Її п’ята колона сьогодні може бути не безпечнішою за відкриту агресію" - заявила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що розкол у суспільстві і громадянська війна не вигідний нікому, окрім Росії.

"Ті, хто заохочує і сприяє внутрішньому протистоянню, проводять російську політику і реалізують її плани" - сказала Зурабішвілі.

Як повідомлялося раніше, у Тбілісі в четвер розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію, - опинився у кріслі спікера.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

За даними медиків, в результаті сутичок постраждали кілька сотень людей, однак точна кількість невідома. Прем’єр Грузії заявив, що поліція діяла згідно з законом.