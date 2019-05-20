В спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии пройдут состязания на лучшее высокогорное подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации «Эльбрусское кольцо-2019».

Состязания пройдут в рамках подготовки к Армейским Международным играм, пишет пресс-служба Минобороны России.

Всего в Приэльбрусье прибыло более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

В соревнованиях примут участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии.

С привлекаемыми подразделениями до 30 июня пройдет учебно-тренировочный сбор. Пройдут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработки организации спасения в горах.

Соревнования будут проведены в период с 2 по 15 июля, они завершатся маршем в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.