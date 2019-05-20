В Кабардино-Балкарии тренируют высокогорные подразделения российских ВС
|12:45 21.06.2019
|Кабардино-Балкария
В спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии пройдут состязания на лучшее высокогорное подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации «Эльбрусское кольцо-2019».
Состязания пройдут в рамках подготовки к Армейским Международным играм, пишет пресс-служба Минобороны России.
Всего в Приэльбрусье прибыло более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
В соревнованиях примут участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии.
С привлекаемыми подразделениями до 30 июня пройдет учебно-тренировочный сбор. Пройдут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработки организации спасения в горах.
Соревнования будут проведены в период с 2 по 15 июля, они завершатся маршем в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.
Ще на цю тему:
Более 1,5 тысяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы
С экипажами полка армейской авиации ЮВО на Ставрополье началось летно-тактическое учение
Морская авиация Черноморского флота отрабатывает бомбометание по наземным и морским целям
ЮВО: Расчеты ЗРК С-300 отразили ракетный удар условного противника
ЮВО: Армейская авиация перебазировалась на аэродромы на Кубани и оккупированного Крыма
ЮВО: Железнодорожники подняты по тревоге для восстановления железной дороги после "артудара"
Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к боевому слаживанию в составе взводов
ЮВО: Зенитчики отразили атаку боевых дронов условного противника
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии прибыли около 300 новых военных специалистов
ЮВО: Танкисты военной базы в Абхазии проходят подготовку в виртуальном боевом пространстве
ЮВО: Авиация отразила ракетно-авиационный удар условного противника