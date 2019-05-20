Более 1,5 тысяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы
|11:45 21.06.2019
|Абхазия
Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей боевых машин российской военной базы в непризнанной Абхазии завершилось выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.
Мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, ручных пулеметов «Печенег» и крупнокалиберных орудий бронемашин, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе огневого мероприятия военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Действия происходили с использованием средств маскировки и постановки дымовых завес.
Следующим этапом плановой учебы личного состава станет боевое слаживание взводов и батарей.
Всего на совместных полигонах в непризнанной Абхазии и Адыгее в дневных и ночных боевых стрельбах в составе отделений приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих базы, было задействовано более 100 единиц современной военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.
Ще на цю тему:
С экипажами полка армейской авиации ЮВО на Ставрополье началось летно-тактическое учение
Морская авиация Черноморского флота отрабатывает бомбометание по наземным и морским целям
ЮВО: Расчеты ЗРК С-300 отразили ракетный удар условного противника
ЮВО: Армейская авиация перебазировалась на аэродромы на Кубани и оккупированного Крыма
ЮВО: Железнодорожники подняты по тревоге для восстановления железной дороги после "артудара"
Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к боевому слаживанию в составе взводов
ЮВО: Зенитчики отразили атаку боевых дронов условного противника
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии прибыли около 300 новых военных специалистов
ЮВО: Танкисты военной базы в Абхазии проходят подготовку в виртуальном боевом пространстве
ЮВО: Авиация отразила ракетно-авиационный удар условного противника