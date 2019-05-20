Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей боевых машин российской военной базы в непризнанной Абхазии завершилось выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.

Мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, ручных пулеметов «Печенег» и крупнокалиберных орудий бронемашин, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе огневого мероприятия военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Действия происходили с использованием средств маскировки и постановки дымовых завес.

Следующим этапом плановой учебы личного состава станет боевое слаживание взводов и батарей.

Всего на совместных полигонах в непризнанной Абхазии и Адыгее в дневных и ночных боевых стрельбах в составе отделений приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих базы, было задействовано более 100 единиц современной военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.