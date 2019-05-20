На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа в Краснодарском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 отработали "вопросы по уничтожению тактических ракетных комплексов условного противника".

В ходе выполнения летно-тактических заданий в рамках масштабной командно-штабной тренировки 4-й армии ВВС и ПВО летчики с использованием неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили мишени, имитирующие позиции артиллерийских установок условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии, сообщает пресс-служба МИнобороны России.

На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.

Особое внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условного противника.