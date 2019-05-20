На Каспийской флотилии в ходе тактико-специального учения с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений морской пехоты отработаны действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника.

При этом использовались новые беспилотные комплексы тактического радиуса действия, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Разведчики в ходе мониторинга побережья Каспийского моря с использованием БЛА обнаружили место высадки условных диверсантов. Полученные координаты были отправлены в штаб КФл, где командованием было принято решение о блокировке и уничтожении группы «диверсантов» с задействованием вертолёта Ми-8АМТШ и военнослужащих десантно-штурмового взвода морской пехоты.

Штурмовым способом в назначенном районе морские пехотинцы успешно выполнили десантирование с вертолёта и провели скоротечный бой, входе которого ДРГ «противника» была полностью уничтожена.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих, армейская и беспилотная авиация.