Морские пехотинцы Каспийской флотилии "уничтожили" ДРГ условного противника
|16:00 21.06.2019
|Россия
На Каспийской флотилии в ходе тактико-специального учения с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений морской пехоты отработаны действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника.
При этом использовались новые беспилотные комплексы тактического радиуса действия, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Разведчики в ходе мониторинга побережья Каспийского моря с использованием БЛА обнаружили место высадки условных диверсантов. Полученные координаты были отправлены в штаб КФл, где командованием было принято решение о блокировке и уничтожении группы «диверсантов» с задействованием вертолёта Ми-8АМТШ и военнослужащих десантно-штурмового взвода морской пехоты.
Штурмовым способом в назначенном районе морские пехотинцы успешно выполнили десантирование с вертолёта и провели скоротечный бой, входе которого ДРГ «противника» была полностью уничтожена.
В учении было задействовано более 300 военнослужащих, армейская и беспилотная авиация.
Ще на цю тему:
ЮВО: Сотня самолетов и вертолетов нанесла групповой удар по объектам условного противника на Кубани
ЮВО: Мотострелки 42-й дивизии приступили к занятиям на психологической полосе препятствий
ЮВО: В Северной Осетии проведено учение с зенитчиками 58-й армии
Более 1,5 тысяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы
С экипажами полка армейской авиации ЮВО на Ставрополье началось летно-тактическое учение
Морская авиация Черноморского флота отрабатывает бомбометание по наземным и морским целям
ЮВО: Расчеты ЗРК С-300 отразили ракетный удар условного противника
ЮВО: Армейская авиация перебазировалась на аэродромы на Кубани и оккупированного Крыма