Три требования властям Грузии: в Тбилиси сегодня вечером начнется новая акция протеста
|15:30 21.06.2019
|Грузия
Лидеры грузинской оппозиции заявили о планах провести новую акцию у здания парламента в пятницу, 21 июня, вечером.
Об этом сообщает «Первый канал Грузии», пишет Дождь.
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» и бывший секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия заявил об «исключительно мирной» акции, запланированной на вечер 21 июня. «После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс», — подчеркнул он.
Кроме того, грузинские оппозиционные силы после разгона акции 20 июня сформулировали три требования к правящей партии «Грузинская мечта», их также озвучил Бокерия: они требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки.
Бокерия от лица оппозиции призвал власти согласиться на условия до 19:00 21 июня по местному времени, когда в Тбилиси запланирован новый митинг.
Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси накануне из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
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