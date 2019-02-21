ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
|15:00 21.06.2019
|Турция
Лідери Європейського Союзу висловили повну солідарність із Кіпром у конфліктній ситуації з Туреччиною, яка розпочала буріння нафтогазових свердловин у територіальних водах Кіпру.
Як зазначив у Брюсселі під час пресконференції в ніч проти 21 червня за підсумками першого дня роботи Європейської ради президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, європейські контрзаходи проти таких дій «не будуть м’якими», повідомляє Укрінформ.
«Це була важлива зустріч, головним чином у тому, що стосується питання відносин між Кіпром та Туреччиною. Ми повністю солідарні з Кіпром. Те, що робить Туреччина в територіальних водах Кіпру, є абсолютно неприйнятним. Єврокомісія отримала доручення запропонувати заходи, які мають бути вжиті щонайшвидше, в тому, що стосується цього конфлікту, і вона зробить це. І це не будуть м’які заходи», - заявив Жан-Клод Юнкер.
За повідомленнями міжнародних ЗМІ, Туреччина розширює роботи з буріння свердловин для пошуку нафти і газу на морських ділянках, які Кіпр вважає виключною економічною зоною.
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